Une programmation haute en couleurs pour la ville de Baie-Saint-Paul

Le service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul a dévoilé ce matin sa programmation culturelle, qui saura animer la saison estivale notamment grâce au volet Animation Baie-Saint-Paul. L’offre culturelle incluant les activités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada est présentée dans une nouvelle brochure conçue par ce service.

Ce nouvel outil permet de rassembler la totalité de l’offre culturelle présentée par la Ville de Baie-Saint-Paul. « Je salue le travail de l’équipe du service des loisirs et de la culture qui ont travaillé sur ce projet, qui permet de réunir toutes les activités qui auront lieu à Baie-Saint-Paul dans un format différent, a commenté le maire Jean Fortin. La programmation est diversifiée et c’est grâce à l’apport de bénévoles que nous pouvons la présenter. »

La brochure contient plus de 25 expositions qui seront présentées au carrefour culturel Paul-Médéric et à la bibliothèque René-Richard durant la prochaine année. Les citoyens y trouveront aussi la programmation complète de la Fête nationale et de la fête du Canada, en plus de toutes les activités d’Animation Baie-Saint-Paul. Elle sera distribuée dans les commerces de Baie-Saint-Paul et sera également envoyée à chaque résidence par la poste.

Comme nouveauté cette année dans la programmation culturelle, des soirées étoilées seront présentées sur le site d’Habitat 07. L’astronome amateur Hugues Lacombe animera une courte conférence qui sera suivie de l’observation du ciel. Les soirées auront lieu les 29 juin, 27 juillet et le 24 août dès 20h30.

Fête nationale et du Canada

Pour célébrer la Fête nationale, plusieurs activités sont au programme les 23 et 24 juin, dont l’animation pour les enfants, la décoration et la parade de vélos, l’inauguration de l’œuvre bleu cycle, le traditionnel défilé ainsi que les feux d’artifices prévus le 23 juin. La Fête du Canada sera pour sa part célébré en soirée au boisé du quai pour une première fois. Les festivités débuteront par une grande corvée à cet endroit.

Animation Baie-Saint-Paul présentera plusieurs spectacles de musique en plus du cinéma en plein-air et des dimanches lyriques. « C’est une vitrine qui permet de mettre à l’avant-plan nos artistes », a affirmé l’animatrice en loisirs et culture, Myriam Cloutier. Nous sommes fiers d’avoir 67 % des groupes de notre région, dont Émile Gruff, Mégane Tremblay et Dylane Foster. » L’animation de rue sera aussi de retour et se fera sous forme de spectacle le vendredi soir. De l’animation ambulante se fera au centre-ville les samedis après-midis. Pour compléter cette programmation estivale, les dimanches lyriques présenteront deux thématiques en alternance « Jolies ces mélodies » et « Ba-ta-clan » (l’art de ne rien comprendre).