Programmation culturelle hiver/printemps à la Bibliothèque Laure-Conan: Une saison cultivée

Heures du conte, lecture Petites bedaines, théâtre interactif, rencontres, spectacles, expositions, improvisation, club de lecture, ciné-club…: les prochains mois seront culturels où ne seront pas à la bibliothèque Laure-Conan!

Par Émélie Bernier

C’était soir de lancement à l’Espace culturel jeudi le 26 janvier. La programmation, foisonnante à souhait, s’annonce divertissante et un large public y trouvera son compte, comme l’explique Dominic Marier, directeur Service des Loisirs et de la Culture à La Malbaie. «Il y en a vraiment pour tous les goûts!», affirme-t-il.

Un regard jeté à l’abondante proposition confirme ses dires. Les Lecture Petites Bedaines, une activité d’éveil ludique à la lecture pour les 0-4 ans et leurs parents sera offerte les mardis 7 février, 14 mars, 4 avril et 2 mai. L’Heure du Conte, qui s’adresse aux 4 à 8 ans, se tiendra les samedis 18 février, 18 mars et 13 mai. Exceptionnellement, le 25 mars, l’heure du conte se tiendra à la Biblio chez l’Érudit à Saint-Fidèle. Le Théâtre interactif aura lieu le 8 avril. Le créateur des BD Gargouille, Tristan Demers, sera de passage à la bibliothèque de La Malbaie le 22 avril pour une animation et un atelier de création.

Les adultes ne seront pas en rester puisqu’ils sont conviés au Club de lecture où ils sont invités à partager un livre coup de cœur selon un thème suggéré Le Ciné-club les intéressera aussi. Après la présentation d’Eudore, le géant de l’arrière-pays, en parallèle du lancement de la programmation, le second événement s’adressera aux amateurs de courts métrages le 16 mars. 11 courts métrages seront alors présentés en collaboration avec le cinéclub de l’ONF.

La série Paroles de…propose quelques rencontres. Le 30 mars, le chanteur australien d’origine allemande Yeshe vous partagera son parcours. Le 20 avril, ce sera au tour de Jean des Gagniers, docteur en archéologie et auteur et de Jean-Michel Gastonguay, directeur de l’Astroblème de Charlevoix, d’animer la rencontre. Le 27 avril, Vanessa Richard vous jasera de son périple à vélo en famille en Nouvelle-Zélande. La série se terminera sur une note country avec le duo The Tennessee Two, interprétant Johnny Cash, le 5 mai.

Évidemment, les expositions se poursuivent et ne se ressemblent pas à l’Espace culturel. Après celle des œuvres d’Irena Stawinska (jusqu’au 5 mars), ce sera au tour de Visu’Elles « Autoportrait » du 8 mars au 23 avril. Du 27 avril au 11 juin, les œuvres d’Elizabeth Maunsell et de Camille Dufour-Truchon prennent le relais. Dans la bibliothèque, les photos de Donald Lavoie sont accrochées jusqu’au 14 avril. Plusieurs autres événements sont à l’agenda, notammment un duels des champions de la ligue d’improvisation le RIRE le 23 mars, une conférence-atelier avec Marie-Claude Sagala, herboriste, le 1er avril, et des prestations de jazz les jeudis 13 avril et 11 mai. Pour tous les détails, consultez le site internet de la Ville au www.ville.lamalbaie.qc.ca et la page Facebook de la Bibliothèque publique de La Malbaie.