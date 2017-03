Le président de la FADOQ questionne l’adhésion à la Coop santé

Jacques Bouchard, président de la FADOQ La Montagne Dorée, à Petite-Rivière-Saint-François croit que ce serait plus rentable pour la Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix de charger 15 $ par résident permanent au lieu de fonctionner avec le membership.

M. Bouchard a obtenu l’appui de toutes les FADOQ de la MRC de Charlevoix, de l’Association touristique économique de Petite-Rivière-Saint-François et d’ACCÈS Petite-rivière. «J’ai aussi rencontré la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, qui m’a référé à la MRC, a-t-il souligné en entrevue. Le conseil des maires la MRC de Charlevoix a eu une copie de ma lettre, mais je n’ai pas obtenu leur appui. Le coût pour être membre de la Coop est beaucoup trop élevé, soit 90 $ pour une personne seule et 150 $ pour une famille. La quote-part per capita est de 3 $ pour la Coop santé et de 5 $ per capita pour la SPCA. C’est donc plus cher pour les animaux que pour la santé. Ce n’est pas normal.»

Aussi, Jacques Bouchard, qui est conseiller municipal à Petite-Rivière-Saint-François, souhaite qu’un médecin se déplace une fois par semaine dans sa localité et dans toutes les municipalités. «J’ai fait un sondage auprès de 177 personnes dans ma municipalité et 74 % d’entre elles n’ont pas de médecin de famille. Sur 760 citoyens, nous en avons 50 qui ont plus de 80 ans. Si le médecin se déplaçait dans notre municipalité, ce serait plus facile pour eux. J’ai même offert un local à la Coop de santé pour avoir un médecin. Si cette idée se réaliserait, nous serions les premiers au Québec à avoir un médecin qui se déplacerait dans chaque municipalité.»

La Coop de solidarité de santé ne veut pas se prononcer sur les idées amenées par Jacques Bouchard. Elle l’invite à participer à son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le jeudi 23 mars à 19 h 30.