Près de 300 000 $ pour deux institutions muséales de Charlevoix

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a annoncé aujourd’hui une aide financière de 299 000 $ du gouvernement du Québec. Une somme de 260 000 $ sera octroyée pour le projet Osmose du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et un montant de 39 000 $ sera remis au Musée de Charlevoix pour l’exposition itinérante De l’étable au Musée.

Le montant provient d’un appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes du ministère de la Culture et des Communications. « Je me réjouis de cette annonce, car ces deux institutions muséales reconnues contribuent au rayonnement de la région de Charlevoix, a soutenu la députée lors de l’annonce au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. L’aide accordée permettra la diffusion d’un projet audacieux au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui présentera un panorama complet d’artistes québécois et étrangers. L’exposition De l’étable au Musée du Musée de Charlevoix a pour sa part permis de sortir des éléments d’art et les faire voir dans notre quotidien. »

Cette exposition pourra d’ailleurs voyager, ce que souhaitait la directrice générale du Musée de Charlevoix, Annie Breton. « Elle sera exposée à La Pocatière en septembre et par la suite en Gaspésie, ce qui n’aurait pas été possible sans l’aide financière que nous avons reçu. Cette exposition nous a permis de faire un beau clin d’œil aux agriculteurs et à leur travail. »

L’exposition Osmose du MAC de Baie-Saint-Paul rendra compte de la riche histoire du Musée. « Notre but est de partager la richesse de notre collection dans la communauté, a précisé le directeur général Jacques St-Gelais Tremblay. Grâce à ce projet, les gens pourront s’amuser avec les œuvres. Notre première exposition permanente avait attiré 60 000 visiteurs, c’est donc de l’argent bien investi. »

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 4, 5 millions $ pour soutenir 18 institutions muséales québécoises dans 10 régions du Québec. Au total, 40 projets ont été présentés lors de cet appel de projets pour le renouvellement ou l’organisation d’expositions permanentes et pour la conception d’expositions itinérantes.