Premiers résultats de l’année au hockey mineur

Le novice A débute l’année en lion

Les Rorquals Solugaz ont remporté leur premier match de l’année 3 à 2 face aux Brocards à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul samedi dernier. « C’était le retour des fêtes, donc on était un peu rouillé, mais le niveau d’intensité a monté durant le match », commente l’entraineur des jeunes hockeyeurs charlevoisiens, Jérôme Tremblay en faisant référence au fait que les Brocards ont compté le premier but, mais ils se sont rapidement fait rattraper, puis distancer, par les Rorquals Solugaz durant le match. « Nos jeunes ont constamment fait des passes et on était bien fière d’eux, car ils ont travaillé fort pour obtenir leur victoire », ajoute-t-il. Les buteurs de la partie sont Édouard Tremblay, Zack Villeneuve et Thomas Gauthier.

Le lendemain, malgré une défaite 3 à 1 contre les Éperviers à Clermont, leur entraineur est très fier d’eux. « C’était notre plus beau match de l’année au niveau du jeu d’équipe. Les jeunes ont fait beaucoup de passes et de tirs au but. Ils ont perdu, mais ils jouaient contre une très très bonne équipe », confie-t-il. Mathis St-Gelais a marqué l’unique but des Rorquals Solugaz.

L’atome BB gagne puis s’incline

Pour leur première partie de l’année, les protégés de Marc Giasson on connu la victoire 8 à 7 face aux Gouverneurs à Clermont samedi. Malheureusement, nos hockeyeurs ont dû s’incliner 6 à 1 contre les Barons à Charlesbourg le lendemain. Les Rorqual Solugaz sont présentement en septième position au classement général sur un total de 13 équipes.

Un tournoi crève-cœur pour l’atome B

Nos jeunes Rorquals étaient au Tournoi provincial atome de Chicoutimi en fin de semaine dernière. Les Rorquals Simard-Suspension ont dû déclarer forfait après deux victoires et une nulle. Ils avaient d’abord vaincu les Patriotes de Saint-Bruno 6 à 2 le vendredi 6 janvier pour ensuite s’imposer 3 à 1 face aux Royaux de Cap-Rouge/ Saint-Augustin le lendemain matin. Malheureusement, une nulle 2 à 2 face aux Richelieu de Québec samedi après-midi a mis fin au tournoi de nos hockeyeurs qui avaient pourtant commencé la fin de semaine en beauté. « On n’a pas pu se classer pour la demi-finale, car le Richelieu avait un meilleur différentiel que nous. En plus, ils ont remporté le tournoi à notre grand désappointement », commente l’entraineur de l’atome B, Didier Tremblay. « On a eu un super beau week-end malgré la dernière rencontre », ajoute-t-il.

L’atome C écrase les Aigles

Les Rorquals PointCo ont littéralement écrasé les Aigles de Beaupré à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul 11 à 2. Maxime Caron St-Pierre et Louis-Charles Tremblay ont tous les deux effectué un tour du chapeau durant ce match.

Les Joueurs atome C de Charlevoix sont toujours premiers sur 17 équipes au classement général avec 44 points, 7 points devant la deuxième équipe, les Wapitis.

Un beau week-end pour le pee-wee A

Les Rorquals Simard Suspensions ont d’abord triomphé des Boucs de Québec samedi après-midi à Clermont par la marque de 4 à 3. « Ce fut un match de hauts et de bas avec une troisième période difficile, mais on a réussi à gagner », écrit l’entraineur du pee-wee A dans un communiqué. Les compteurs du match sont Alex Simard, Thomas Lavoie, Hugo Boivin et William Tremblay.

Puis, dimanche, nos hockeyeurs ont annulé 5 à 5 face aux Boucs à Québec. Les compteurs pour ce second match de la fin de semaine sont Hugo Boivin (2), William Tremblay, Thomas Lavoie et Émerick Dufour.

Une très dure fin de semaine pour le pee-wee B

Les jeunes hockeyeurs du pee-wee devront oublier le dernier week-end. Ils ont d’abord perdu 8 à 0 face aux Faucons à Beauport samedi pour ensuite connaître une deuxième fois la défaite 9 à 3 à Clermont cette fois contre les Patriotes.

Une défaite pour le bantam A

Les hockeyeurs charlevoisiens de niveau bantam A ont dû s’incliner 6 à 3 devant les Éperviers samedi à Clermont.

Le midget A s’incline

Le samedi 7 janvier, les Rorquals Simard Suspensions ont perdu 4 à 3 contre les Faucons à Clermont.

Une victoire pour le junior AA

Le PointCo a terrassé les Gouverneurs 9 à 1 samedi dernier à Clermont. L’équipe charlevoisienne est en quatrième position parmi sept équipes au classement général.