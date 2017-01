Première soirée du Cabaret Festif!: Entendez-vous le futur?

Samedi 28 janvier, place à la musique du futur, alors que débutent les soirées de qualifications du Cabaret Festif ! de la Relève. En compagnie de Keith Kouna, qui agit à titre de porte-parole du concours cette année et qui lancera la parade avec quelques-unes de ses iconiques chansons, découvrez les nouveaux venus de la scène musicale québécoise. Certains n’en sont pas à leurs premières armes, loin de là, mais tous ont convaincu l’équipe de sélection que leur place était bel et bien sur la scène de la salle Multi pour cette 7e édition du concours dédié à la relève.

Ce samedi, place à Jérome Casabon, La Guillaumansour Expérience, A Leverage for Mountains et MCC Les autres soirées de qualifications se tiendront le 11 février et le 25 février alors que la grande finale aura lieu le 18 mars et opposera les 3 choix des jurys et un quatrième candidat, choisi cette fois par le public via un vote internet. D’importants prix sont à la clef, dont des bourses totalisant un montant de 15 000$ et des prestations rémunérées dans différents lieux de diffusion culturels, notamment lors de la 8ème édition du Festif! Pour toutes informations, réserver vos places et pour découvrir les projets des artistes, visitez le site web http://lefestif.ca/cabaret/ et suivez les via leur page Facebook. Des spectacles seront également organisés les soirs de performances au resto-bar Tony et Charlo.