Première soirée du Cabaret Festif! de la Relève: MCC passe en finale

Jérôme Casabon, A leverage for mountains, La Guillaumansour Expérience et MCC sont tour à tour montés sur la scène du Cabaret Festif! de la relève samedi. Au final, c’est MCC, Marie Claudel Chénard, qui s’est mérité son laissez-passer pour la finale.

Anne Marie Dufour, coordonatrice du Cabaret, était fière de voir autant de visages dans le public.

« On sait que la première soirée il y a un peu moins de monde, mais la salle est quand même presque pleine et juste de voir tous ces gens sont sortis de chez eux pour entendre des gens qu’ils ne connaissent pas, c’est incroyable! ». L’ouverture de la soirée avait été confiée au porte-parole Keith Kouna, qui a offert 4 titres de son répertoire, dont la très belle Batiscan.

L’agencement à prime abord éclectique des artistes est le fruit du hasard, explique-t-elle. « On compose avec quelques contraintes de disponibilités des bands, mais c’est plutôt dû au hasard. S’il y a trop de similitudes dans la même soirée, on va faire quelques changements, mais en général, on a peu de projets qui sont trop pareils », ajoute Mme Dufour.

Marie-Claudel Chénard, alias MCC, avec ses chansons planantes « guitarisantes » et un groove féminin dans la lignée des Ariane Moffatt et autre Marie-Pierre Arthur, a donné au jury le goût d’en entendre plus.

Elle n est à sa seconde participation. En février 2013, c’est avec sa sœur et leur duo Eldéanne qu’elle grimpait sur la scène du Cabaret. «J’ai fait plusieurs concours avec le duo. Maintenant, j’ai une démarche en solo. J’ai fait un an d’études à l’école de la chanson à Granby où j’ai pu trouver mon style », explique la jeune fille originaire de Valleyfield. Elle se dit ravie de passer en finale.

« Je suis tellement contente! Ça fait longtemps que je n’avais pas fait de festival ou de concours, c’est une bonne reconnaissance. J’ai été un peu plus en arrière les dernières années », dit la musicienne. « Ça fait tellement longtemps que je travaille pour ça que je ne me vois pas ailleurs », commentait la récipiendaire du premier prix du jury. Le coup de cœur du public a été remis au groupe A leverage for mountains de Gatineau. Sa proposition folk americana avec un solide duo de voix masculines à l’avant plan et une section de musiciens comptant notamment sur l’apport sensible d’un violoncelle sera soumise au vote internet qui aura lieu du 6 au 10 mars.

Une quantité phénoménale de prix sera distribuée lors de la finale du 18 mars. « On veut que les projets les plus matures, qui auront plu le plus repartent avec des prix. Mais l’important, ce dont les artistes nous parlent le plus, c’est l’expérience. On le suit beaucoup, on a une belle banque grâce au cabaret, des gens qu’on engage, qu’on réfèrent », de conclure Anne-Marie Dufour.

Deux autres soirées de qualifications sont à l’horaire, les 11 et 25 février.