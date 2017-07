Première au Québec: la MicroBrasserie Charlevoix est certifiée

La MicroBrasserie Charlevoix est la première microbrasserie au Québec à recevoir la certification de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) « Qualité microbrasserie Québec », qui témoigne de son engagement à offrir aux consommateurs des produits d’une qualité supérieure qui respectent les plus hauts standards de qualité.

La microbrasserie a obtenu cette certification le 12 juin de la firme EnvironeX, mandatée par l’AMBQ pour appliquer le cahier de charges qui décrit les modalités et le fonctionnement de cette certification. « Nous faisions déjà le travail pour offrir des produits de grande qualité à nos clients, et ce depuis nos débuts en 1998 alors que nous avions un laboratoire dans notre maison, a rappelé le président-directeur général, Frédérick Tremblay. Notre but était d’amener notre microbrasserie à un niveau supérieur. Nous avons dû reprendre nos outils et s’assurer de dynamiser le travail en fonction du cahier de charge que nous avons reçu en novembre. Le processus a été rapide. Des représentants de la firme sont venus ici et ils ont évalués chacune de nos bières. »

Pour le PDG, cette certification représente la plus haute marque de respect à l’égard du consommateur, qui aura des attentes encore plus élevées. « S’engager dans un tel processus, ça dit aux consommateurs : nous vous respectons à tel point que nous nous engageons à vous fournir des informations justes sur le produit, que nous garantissons la conformité du produit, que nous maximisons la sécurité du client et que nous assurons la gestion de la qualité. »

En bref, la certification atteste que les produits certifiés sont fabriqués au Québec selon des standards élevés et des paramètres de contrôle qui ont été priorisés par l’AMBQ. D’autres microbrasseries s’affairent à obtenir cette certification, selon Frédérick Tremblay, qui est aussi président de l’AMBQ. « Je peux vous dire que plusieurs autres microbrasseries sont pleinement engagées dans la même démarche et que d’ici quelque temps, nous constituerons un premier groupe solide; et qu’il s’élargira à un bon rythme ».

Rappelons qu’une vingtaine d’employés travaillent à temps plein à l’usine de fabrication de Microbrasserie Charlevoix, qui compte également 10 employés à temps partiel.