Une première dans Charlevoix : le Défi des montagnes

Le samedi 28 janvier, pour la première fois, le Carnaval de Québec tiendra un des événements de sa programmation officielle dans Charlevoix : le Défi des montagnes. « Cette année le Carnaval a décidé de sortir des plaines d’Abraham pour faire des activités parallèles », explique Katherine Laflamme du Massif de Charlevoix, où sera présenté le Défi. Ce dernier consistera en une course de randonnée alpine dans laquelle les participants alterneront les montées et les descentes au gré d’un des trois parcours offerts. « Il y a trois volets à cette course, soit un parcours long de 15 km, un court de 7 km et un parcours “freeride” de 4 km », précise Guillaume Philippe, membre de Whisjack, un des organismes promoteurs de l’événement.

Le Défi des montagnes s’adresse à tous les adeptes de randonnée hors-piste, peu importe la discipline : skimo, la raquette ou le splitboard (une planche à neige qui se sépare pour devenir une paire de skis), entre autres.

Guillaume Phillipe espère que le Défi revienne année après année. « On veut que ça devienne une course vraiment classique dans la région », dit-il. « Le but ne sera pas seulement de faire une course. On veut que ce soit par plaisir que les gens se réunissent et se lancent sur la neige pour souder la communauté du hors-piste », ajoute-t-il.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site https://www.skireg.com/le-defi-des-montagnes. Il en coûte de 20 $ à 60 $ et tous peuvent participer, autant les juniors que les adultes.