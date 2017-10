Premier match… première victoire pour les Éclairs

Après un début de match catastrophique, l’équipe adverse ayant marqué deux buts en quelques minutes seulement, les Éclairs ont offert une première victoire en saison régulière à leurs très nombreux partisans.

Par Gilles Fiset

Les Éclairs, l’équipe de hockey sénior de Charlevoix, ont offert un beau cadeau à leurs partisans dimanche dernier en gagnant leur premier match en saison régulière 4 à 2 face aux Excavation A. Savard de la Haute-Côte-Nord.

L’aréna de Clermont était plein à craquer alors que des centaines de partisans étaient venus assister au match de leur équipe sénior. Une présence que les Éclairs ont grandement appréciée d’ailleurs. « On remercie les spectateurs. C’était dimanche après-midi et on s’attendait à voir moins de monde dans les gradins que ce que l’on a constaté », exprime l’entraineur de l’équipe Jean-François Dufour. Ce dernier était particulièrement satisfait du résultat du match. « On a dit qu’on allait mettre une bonne équipe de Charlevoix sur la glace et je crois que les spectateurs en ont eu pour leur argent », dit-il un grand sourire aux lèvres.

Pourtant, la partie avait très mal commencé pour les Éclairs. Les Excavation A. Savard avaient envoyé deux fois la rondelle dans le fond du filet de l’équipe charlevoisienne dans les premières minutes de jeu. Les protégés de Jean-François Dufour les ont arrêtés là cependant. L’équipe de la Haute-Côte-Nord n’a plus été vraiment dangereuse pour les Éclairs jusqu’à la fin du match. « Je pense qu’à partir du milieu de la première période, la partie nous a appartenu. On a mis de la pression sur les défenseurs et ç’a fonctionné », commente l’entraineur des Éclairs.

C’est Alexandre Mailloux qui a ouvert le bal avec un premier but après cinq minutes de jeu. Simon Desbiens a poursuivi en déjouant le gardien adverse après à moins de six minutes de la fin de la première période. Le compte était donc à égalité 2 à 2 après la première période.

En deuxième période, après cinq minutes de jeu, Alexandre Mailloux revient à la charge en inscrivant un second point pour son équipe.

Finalement, le dernier but est compté par Pascal McNicoll dans un filet désert à moins de deux minutes de la fin du match.

La prochaine partie des Éclairs se déroulera encore une fois à Clermont le vendredi 27 octobre à 21 h alors que l’équipe charlevoisienne sera opposée à celle de Jonquière, « une équipe assez physique », selon Jean-François Dufour.