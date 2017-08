Premier call du préfet Tremblay pour le Salon de la chasse (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Saint-Siméon sera l’hôte du premier Salon régional de la chasse, un événement prévu du 18 au 20 août au Centre Raymond-Marie-Tremblay, présenté sous le signe de la découverte, de la proximité et de la convivialité.

Pour le maire et préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay, ce premier rendez-vous vise à rejoindre les amateurs afin qu’ils viennent donner leurs impressions de ce qu’ils voudraient avoir l’an prochain, un genre de salon expérimental qui permettra de définir les balises d’une activité qui aurait davantage d’envergure.

Avec des moyens financiers limités pour ce premier salon, M. Tremblay espère rejoindre 400 amateurs de chasse. « Nous voulons créer un lieu de rencontres, d’échanges et de plaisir qui s’inscrit avant celui en forêt. Notre village nature, votre terrain de jeu, est entouré de pourvoiries, de zecs et de territoires publics au carrefour de quatre régions : Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Québec. Il y a donc une belle opportunité ».

Le préfet veut aussi redonner une visibilité à sa municipalité, laquelle avait occupé l’espace touristique avec la Chant’EauFête pendant une quinzaine d’années. « Nous pensons devenir l’endroit où il est bon de partager cette frénésie de la chasse, se raconter des trucs, les points d’information et la façon d’apprêter le gibier. Dans Charlevoix, nous avons cette tradition de servir le fruit de cette viande sauvage à nos visiteurs et notre Salon accueillera trois chefs renommés qui viendront nous donner des trucs quant à la préparation de mets ».

Ces spécialistes de la gastronomie sont Thierry Ferré, du Mouton noir, vendredi, Jean-Sébastien Sauvageau, des Voilières Baie-Saint-Paul, samedi, et Régis Barthe, de l’Estampille, dimanche.

Programmation

L’Unité de protection de la faune sera sur place pour donner de précieux conseils en vue de la prochaine saison tandis que des véhicules récréatifs et camions seront en démonstration avec la possibilité d’effectuer des essais routiers, notamment pour les VTT d’Adrénaline Sport, de Clermont.

À chaque jour, cinq conférenciers chevronnés prendront la parole en après-midi pour traiter de sujets variés comme le contrôle des odeurs à la chasse, la balistique terminale, une arme à préparer pour chasser, le matériel tactique en période de chasse et les chiens de sang. Des films seront projetés en soirée. Martin Bourget, porte-parole et animateur de Télémag, sera sur place pour la diffusion du film Anticosti.

Il y aura aussi une soirée country avec à l’honneur le groupe de Richard Foster sous un grand chapiteau.