Pour tous les goûts… (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Des activités dans la cadre de la Fête nationale, il y en a des dizaines qui se tiennent dans l’Est de Charlevoix, ce week-end. À La Malbaie, l’animation a été effectuée au Centre des loisirs de Rivière-Malbaie, autant pour les jeunes que pour les ados et les grands vendredi, notamment avec le traditionnel feu de camp et les chansonniers. Samedi, le site extérieur à proximité de la Bibliothèque Laure-Conan, de même que les plateaux sportifs de l’École secondaire du Plateau ne manquaient pas d’actions. Claude Boulet a parcouru certains de ces lieux et il nous diffuse des images de gens bien heureux.