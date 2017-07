PORTRAIT D’ARTISTE

Nom : Sylvain Foster

Lieu d’origine : Saint-Siméon

Médium : Photographie

L’étincelle :

À mon 25e anniversaire, mes parents m’ont offert un appareil photo argentique usagé. C’est à partir de là que j’ai commencé à voir le monde en photo et cette passion ne m’a jamais quitté!

Parcours – Formation

Autodidacte, j’ai commencé à faire de la photo en 2002 avec un appareil photo argentique. J’ai eu la chance de connaitre cette époque qui m’a forcé à apprendre à bien cadrer puisque les rouleaux de pellicules n’étaient pas à l’infini comme le numérique! En 2003, j’ai remporté le concours de la chaine de magasins Zone Image, ce qui m’a poussé à continuer cette passion encore plus. J’ai fait des photos pour des amis et de bouche à oreille, ça a pris de l’expansion. J’ai commencé à faire des photos pour la famille Desmarais pour qui je travaillais. Ce qui m’a donné la chance de voyager dans des endroits inusités et de prendre de l’expérience.

Votre perception de votre travail

La photographie est pour moi davantage une passion qu’un travail. C’est ma manière de partager les beautés de la vie. Je ne me mets pas de pression. Je veux que la passion demeure et que je continue à avoir du fun à le faire. C’est pour ça que j’ai aussi un autre travail que j’aime aussi.

Vivre de l’art dans Charlevoix

C’est difficile, surtout que la photo perd de la valeur pour bien des gens depuis l’arrivée du numérique et des téléphones intelligents.

Influence-mentor : Richard Berthiaume de La Malbaie Communications! Dès mes débuts, il m’a toujours bien conseillé. Il a su bien me faire comprendre plusieurs principes de base en photographie et répondre à mes questions.

Une œuvre ou un artiste marquant

Bertrand Lemeunier m’inspire beaucoup. Ces livres, O Canada, ainsi que son dernier sur le Brésil sont magnifiques. Et Réhahn, un photographe français qui habite maintenant Hoi An au Vietnam. J’ai eu la chance de le rencontrer à sa galerie boutique de Hoi An. Je n’ai jamais vu des portraits qui laissent émaner autant d’émotions que les siens.

Le réseau

Je travaille avec GoXplore et Patrice Gagnon qui est lui aussi est un gars très passionné et inspirant.

Ouverture sur le monde

Je voyage au moins une fois par année. En voyage, tout est nouveau, tout est sujet de photo. Ça ouvre l’esprit de voyager et de voir différentes cultures.

Inspiration

La nature, le voyage et le travail des autres.

Rêve le plus fou

Faire un livre! Je pense que si l’on travaille à faire en sorte que nos rêves deviennent réalité, tout est possible. J’ai rêvé longtemps de faire une exposition de photos et elle est présentement en cour à la Cité d’Art de Cap-à-l’Aigle du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 26 aout. J’en suis très fier!

Où trouver les œuvres de Sylvain Foster?

À la Boutique Charlevoix à La Malbaie, à la Boutique Sagnah à Baie-Sainte-Catherine ainsi qu’à la Cité D’art de Cap-à-l’Aigle pour toute la durée de son exposition (Couleurs Voyages) jusqu’au 26 aout.

www.sylvainfoster.com.