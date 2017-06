PORTRAIT D’ARTISTE

Nom : Louise F. Belley

Lieu d’origine : Pointe-au-Pic, La Malbaie

Médium : J’ai peint à l’huile pendant 35 ans et je peins à l’acrylique depuis 15 ans.

L’étincelle : Je crois que j’ai toujours voulu peindre…

Parcours – Formation : Autodidacte

Votre perception de votre travail : Selon moi, donner et rendre les gens heureux sont les choses les plus importantes. Je trouve mon énergie dans les couleurs et je la communique aux gens à travers la peinture.

Vivre de l’art dans Charlevoix : C’est possible, mais difficile et il faut avoir des à-côtés ou avoir un style de peinture qui accroche beaucoup… mais dans la vie, on a tous notre période de chance!

Une œuvre ou un artiste marquant : J’aime beaucoup le travail de Vladimir Horik : j’aime ses couleurs, les contrastes dans ses toiles. Je suis allée quelque fois chez lui et l’odeur de la peinture à l’huile m’a marquée. Son style est unique.

Le réseau : J’ai toujours organisé des activités avec d’autres artistes, toujours voulu entraîner les autres avec moi pour promouvoir la peinture, les arts. J’ai même formé une coop d’artisans il y a plusieurs années. On est allé un peu partout : sur le bord de la rue, au Manoir. Aujourd’hui, on est six femmes dans la boutique des Arts en fête, sur la rue Richelieu, et on fonctionne selon le principe d’une coopérative. Tous les samedis, les jeunes et les adultes peuvent venir peindre avec moi sur la terrasse des Arts en fête. Les dimanches après-midis, on a des artistes d’ici qui jouent de la musique sur la terrasse. Les gens sont bienvenus. Toutes les fins de semaine, tous les artistes qui le désirent peuvent venir s’installer sur la rue!

Ouverture sur le monde : Je n’ai jamais compté et jusqu’à récemment, j’avais rarement pris des photos de mes peintures. Je prenais une toile, je la peignais et ensuite, je la semais à tout vent. J’ai des toiles aux quatre coins du monde : en Chine, aux États-Unis, en Europe…

Inspiration : L’histoire, le patrimoine. Les dernières années, j’ai raconté l’histoire de Charlevoix à partir de vieilles photos noir et blanc. J’adore le noir et blanc, car je peux y mettre mes propres couleurs, jouer avec la lumière. Je veux me diriger vers un autre thème, peut-être les bateaux blancs…. Pour moi, il faut absolument qu’une toile raconte une histoire.

Rêve le plus fou : Que mes filles deviennent riches avec mon legs artistique.

La transmission : Ça doit faire 35 ans que je donne des cours de peinture. À Sacré-Cœur, à l’Isle-aux-Coudres, à Saint-Hilarion… J’aime partager mes connaissances et donner le goût de peindre. On peint avec son cœur et non avec ses mains!

Où trouver les œuvres de Louise F. Belley? À la boutique des Arts en fête (950, rue Richelieu) et au Gîte Bellevue (255, côte Bellevue).