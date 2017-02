Rang St-François: un nouveau pont de 4 millions $ cet été

C’est à partir de l’été 2017 que commenceront les travaux de construction d’un nouveau pont de plus de quatre millions $ au-dessus de la rivière du Gros-Bars. Un chantier de 32 semaines sans interruption de la circulation.

Le nouveau pont sera érigé à côté de celui en fonction actuellement, dont la mise en service date de 1961. « Il sera construit en aval de l’ancien pont et nécessitera donc quelques travaux de part et d’autre de la rivière pour bien le connecter à la route 381 », précise Guillaume Paradis du ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports.

On ne connait pas encore la date exacte du début des travaux, mais il est certain cependant que les ouvriers se mettront au travail dès l’été prochain. Les coûts devraient dépasser légèrement les 4 millions $.

La nouvelle construction sera maintenue en place par des poutres en acier installées de part et d’autre de la rivière, sans pilier de soutènement, contrairement au pont actuel. L’acier serait une solution qui garantirait une plus grande durabilité que le béton selon le ministère des Transports.

Travaux suspendus pendant l’hiver

Le chantier s’échelonnera sur 32 semaines et sera interrompu à partir de novembre 2017 pour reprendre au printemps suivant. Le ministère assure que la circulation sera maintenue durant tout l’hiver et même dans les deux sens. « On n’aura pas le temps de tout faire avant l’hiver, mais au mois de novembre on va être assez avancé pour permettre la circulation sur deux voies et au printemps prochain, on va revenir finaliser », explique Guillaume Paradis.

Pas d’arrêt de circulation

Comme il n’existe pratiquement pas de chemin de détour sur cette portion de la 381, le ministère veut garder la route ouverte pendant toute la durée des travaux en démantelant le pont actuel en deux étapes. « Une partie du vieux pont sera démolie au début du chantier pour faire de la place, mais la circulation pourra s’y faire quand même en laissant une voie ouverte pour laisser passer les véhicules, une direction à la fois, grâce à des feux de circulation. Plus tard durant le chantier, on va ouvrir les deux voies de circulation sur le nouveau pont et on détruira complètement le vieux », affirme le représentant du ministère.