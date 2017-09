Politique municipale : une rencontre pour intéresser les femmes à s’engager

Crédit photo : presentezvous.gouv.qc.ca

Organisée par le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale, une rencontre d’information et de réseautage se tiendra le 20 septembre à 18 h à la salle du conseil de la MRC de Charlevoix-Est afin d’inciter les femmes à se présenter aux prochaines élections municipales.

Des élues parleront de leur parcours lors de cette activité qui proposera aussi plusieurs ateliers. D’autres rencontres se tiennent dans la région de la Capitale-Nationale sous le thème « Mesdames, vous avez tout ce qu’il faut pour occuper un poste d’élue municipale! ». Le Réseau constate que plusieurs femmes se questionnent toujours, ces rencontres peuvent permettre d’allumer la petite étincelle et les aider à faire le saut en politique.

Le Réseau femme et politique municipale souhaite encourager le plus grand nombre de femmes à se porter candidate en plus de favoriser une plus grande représentation des femmes au sein des instances municipales. Toutes les femmes intéressées sont invitées à participer à cette rencontre.