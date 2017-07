Pointe-au-Pic redynamisée

Artistes, artisans et gens d’affaires s’unissent pour insuffler une énergie nouvelle les week-ends afin de redynamiser les principales artères de Pointe-au-Pic, principalement les rues Richelieu et du Quai.

La Société de développement commercial (SDC) est animée depuis deux ans avec l’arrivée de la coordonnatrice Annick Perron. Plus d’une vingtaine d’événements ont été tenus l’an dernier alors qu’il y aura plus de 30 activités cette saison.

Tous les vendredis et samedis soirs de l’été, des musiciens et chansonniers s’offriront en spectacle, « avec le petit budget », a mentionné Marc Douesnard, porte-parole du milieu culturel. Il a pris soin de souligner l’importance d’avoir des budgets pour rémunérer les artistes et artisans d’ici, ceux que les touristes veulent voir quand ils visitent Charlevoix, et que la population veut découvrir aussi. « Les gens d’ailleurs viennent voir les artistes d’ici. Voilà pourquoi c’est important de venir animer les rues », a-t-il soutenu, affirmant que l’argent dont dispose la Corporation est peut-être l’équivalent du cachet pour un spectacle d’un artiste populaire, qui ne passera qu’un soir ici sans trop laisser de retombées.

La coordonnatrice Annick Perron ajoute que les dimanches 9 juillet, 20 août et 3 septembre, à compter de midi, il y aura un spectacle du Blue Monday Quartet avec Nathalie Janvier, Daniel Hedrick, Tommy Boivin, Marc Douesnard, Steve Gingras et Michael Tremblay.

En septembre, la rue du Quai deviendra piétonnière pour permettre des activités s’adressant à toute la famille, en plus d’ateliers sur la forge, le cirque, des amuseurs publics et la présence d’artistes et artisans. « On veut créer avec ces rues les mêmes effets que le Marché public a eu sur la rue Saint-Étienne à La Malbaie. On crée un rendez-vous que les gens s’obligeront à aller parce que c’est agréable. Un incontournable », explique Mme Perron.

« Redécouvrir le quai et ses boutiques, découvrir des produits de créateurs locaux, prendre un verre et découvrir des plaisirs gourmands, c’est tellement agréable dans ce lieu pittoresque et rempli d’histoires », ajoute-t-elle. Elle croit qu’avec ce vent de fraîcheur qui déferle sur le secteur, il devient possible de recréer une petite station agréable à proximité de la gare du Train de Charlevoix.

Le Eagle

Toute de blanc vêtue, Lise Pilote ne pouvait rater ce moment pour inviter à nouveau la population à visiter le superbe Eagle, un bijou de la marine américaine, qui accostera au quai de Pointe-au-Pic les 16 et 17 juillet.

« Je souhaite que tous s’habilleront en blanc et que les gens de Charlevoix iront à la rencontre de l’équipage. Il faut s’approprier ce moment », croit Mme Pilote, qui se permettra ainsi un voyage dans le temps.

Le mot de la fin revient au président de la SDC, Daniel Cloutier : « C’est notre rôle d’animer et d’aménager. On est content qu’il y ait encore plus d’activités. Il faut que la population et les touristes s’approprient le quartier le samedi et le dimanche ».