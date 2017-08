Plus d’espaces de stationnement

À La Malbaie

Suite aux conclusions d’une étude qui préconisait l’ajout d’espaces de stationnement hors rue au centre-ville de La Malbaie, la municipalité se met à l’œuvre en construisant une soixantaine de nouveaux espaces.

Par Gilles Fiset

Ces nouveaux espaces de stationnement seront situés sur la rue Vincent et sur un terrain reliant les rues St-Étienne et John-Nairn. Le total des cases publiques sera donc de 535, tandis que le nombre total d’espaces sera de près de 1080 (espaces publics, privés, institutionnels et commerciaux).

La Ville de La Malbaie a un plan de développement pour la rue Saint-Étienne et ce plan prévoit éventuellement moins d’espaces de stationnement dans ladite rue que maintenant, dans le but faciliter la fluidité de la circulation. Il faut donc construire des endroits pour mettre les voitures, selon ce que rapporte le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

Selon les statistiques d’utilisation de l’étude faite par CIMA+ dont le rapport final a été déposé en juin dernier devant le conseil municipal, ce nombre répondrait aux besoins.

Les travaux dans le chantier de la rue Vincent sont en cours jusqu’au mois de septembre. Le processus d’appel d’offres public pour le projet des rues St-Étienne /John-Nairn a été lancé le mercredi 26 juillet dernier.

Les travaux visant à démolir la maison voisine du cinéma, où sera construit un des deux stationnements, sont en cours depuis le 24 juillet 2017. Cette maison a d’abord été offerte en vente pour être transportée hors du site, mais aucune proposition n’a été reçue.

Les sommes requises à la réalisation de ces deux chantiers avaient été incluses dans le budget d’infrastructure 2017 de sorte qu’aucun emprunt n’est nécessaire, selon le maire Couturier.