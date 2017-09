Plus de 21 000 $ pour la Chambre de commerce!

Le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Charlevoix (CCC) a permis de réaliser des profits nets de 21 000$ grâce à la participation de 137 golfeurs sur les 140 inscrits.

« C’est la meilleure édition depuis que je suis en poste il y a quatre ans », a laissé tomber Johanne Côté, directrice générale, lorsque nous l’avons questionnée lundi matin.

Une trentaine d’entrepreneurs et personnalités du monde des affaires ont rejoint les golfeurs pour prendre part à l’activité de réseautage, en fin de journée, dans une ambiance décontractée. Ces résultats ont emballé le président Julien Dufour, qui ne manque pas une occasion de souligner l’apport de son personnel et l’engagement des membres, plus important que jamais pour relancer l’activité économique dans Charlevoix.

La température se prêtait peu au jeu, mais cet élément n’a pas affecté l’esprit des golfeurs : « Le sourire des participants en disait long sur leur plaisir à participer à notre événement. Le tournoi de golf avait pour but de financer les activités de la Chambre, mais aussi de favoriser les échanges entre les entrepreneurs de Charlevoix. Nous pouvons dire : mission accomplie!», a confié M. Dufour.

Plus de 12 000 $ ont été offerts en prix par des commanditaires, dont certains dépassaient les 1000 $ en valeur. Ghislain Leblanc, de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes, a mis la main sur les deux nuitées offertes par Chalets SPA Canada dans un chalet luxueux au pied du Mont Grand-Fonds, tandis que Mathieu Simard, de Groupe Habitat, a remporté la paire de passeports VIP pour la prochaine édition du Festif! de Baie-Saint-Paul. Les deux jouaient dans le même quatuor. Alain Goulet a mérité un tour en hélicoptère offert par Héli-Charlevoix tandis que Guy Charlebois part avec la croisière AML. Eux aussi jouaient ensemble!

Plusieurs jeux ont aussi agrémenté le parcours. L’équipe d’Aubé Anctil Pichette et Associés, composée de Sébastien Roy, Antoine Laflamme, Laurence Van Muylem et Luc Van Steene, a été la plus rapide au trou numéro 6. Ils ont remporté le jeu commandité par Intact et AccèsConseils Dubois en jouant la normale 3 en moins de 90 secondes. Luc A. Goudreau a quant à lui misé juste en prédisant son coup de départ de 168 verges. La distance mesurée par Tremblay Fortin Arpenteurs affichait 167,7, un écart de moins d’un pied.

La CCC remercie la centaine de commanditaires et la quinzaine de bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. Un remerciement spécial est aussi fait à l’équipe du club Le Loup, dirigée par Pierre Pineau. Le tournoi de golf de la Chambre de commerce sera certifié « événement carbone neutre » par la Réserve de la biosphère de Charlevoix. Des arbres seront ainsi plantés pour compenser les gaz à effet de serre émis par les déplacements des participants se rendant au tournoi de Baie-Saint-Paul.