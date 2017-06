Plus de 200 cow-boys attendus au 8e Rodéo de Charlevoix

Plus de 200 cow-boys sont attendus pour les compétitions de rodéo et de gymkhana de niveau professionnel mettant à l’enjeu des bourses totalisant plus de 20 000$ dans le cadre de la 8e édition du Rodéo de Charlevoix, un spectacle de grande qualité présenté du 22 au 25 juin prochain, à Saint-Aimé-des-Lacs.

Depuis huit ans, le Rodéo de Charlevoix représente l’occasion rêvée de lancer les festivités de l’été dans Charlevoix et les organisateurs promettent des moments uniques et des émotions fortes aux spectateurs, même si les fondateurs ont vécu la douleur de perdre un précieux allié dernièrement.

En effet, la famille du Rodéo traverse une période difficile en raison du décès subi de Jocelyne Harvey, mère des trois promoteurs de l’événement, elle-même fortement impliquée dans le déroulement du festival. « Unis dans cette épreuve, les membres de la famille Harvey ont joint leurs efforts pour maintenir les activités du Rodéo de Charlevoix et pour offrir un événement de qualité, chaleureux et authentique, à l’image de celle qui nous a quittés » a souligné le président Sébastien Harvey, dans un communiqué de presse soulignant la tenue de l’événement.

« L’édition 2017 du Rodéo de Charlevoix a été inspirée par le désir de maintenir un spectacle professionnel de grande qualité, offert dans des installations confortables, propres et accueillantes, tout en y ajoutant des nouveautés uniques dans Charlevoix », a-t-il ajouté.

La parade à La Malbaie

Les rues de La Malbaie, secteur de Pointe-au-Pic seront envahies par les cow-boys et cowgirls qui paraderont fièrement avec leurs montures le jeudi soir pour marquer l’ouverture officielle du Rodéo de Charlevoix, présenté le Casino de Charlevoix. Le parcours est modifié pour faciliter la route aux chevaux alors que le départ et l’arrivée se feront au Quai de Pointe-au-Pic. En plus de voir passer les chevaux, les spectateurs pourront aussi les approcher avant leur départ. Le tracé empruntera les rues du Havre, le boulevard de Comporté et la rue Richelieu, pour une promenade au bord du Fleuve !

Feu de la Saint-Jean

Tous les soirs du Rodéo, la zone « Fou de camp » sera ouverte pour vous offrir un moment de plaisir aux visiteurs et aux compétiteurs, confortablement installés au bord des foyers, en écoutant les « gratteux » de guitare et en chantant de belles chansons québécoises. Cette zone est située près de l’espace camping et en bordure du lac, et offre de belles soirées à ceux qui veulent profiter de l’été à la belle étoile. Le 24 juin dès 21h30, le traditionnel grand feu de la fête de la Saint-Jean sera allumé pour un rassemblement festif.

Place de la famille

Les enfants pourront encore bouger au Rodéo de Charlevoix avec un circuit de jeux gonflables originaux et de jeux actifs comme le bungee et la course de petits VTT. Les mini-cow-boys pourront s’exercer sur le TAUREAU MÉCANIQUE, tandis que les plus courageux s’enverront en l’air sur le BIGAIRBAG, une nouvelle épreuve en chute libre qui fait sensation.