Plus de 18 000 spectateurs ont participé au Festival international du Domaine Forget

Crédit photo : Geneviève Le Sieur bleu Outremer

La 39e édition du Festival international du Domaine Forget a connu un franc succès alors que plus de 18 000 spectateurs ont pris part à une centaine d’événements présentés entre le 17 juin et le 20 août, ce qui permet d’obtenir une hausse de 6,7 % des recettes à la billetterie.

Le directeur artistique Paul Fortin et son équipe dressent un bilan particulièrement réjouissant de cette 39e édition. Au cours de cette saison, 389 artistes ont pris part à 32 concerts dont 5 ont affichés complet. « Des artistes exceptionnels se sont dépassés en offrant des prestations renversantes devant un public curieux, enthousiaste et ravi, voilà qui donne des ailes pour voler vers une 40e saison qui s’annonce mémorable!, a souligné M. Fortin dans un communiqué. Parmi les moments grandioses qui ont marqué l’été au-delà de toute attente, mentionnons les deux concerts qu’a donné l’Orchestre symphonique de Québec tantôt aux côtés du violoncelliste Johannes Moser, tantôt avec la violoniste Midori.»

Le passage de l’ambassadrice du Domaine Forget, la contralto Marie-Nicole Lemieux et sa complice la soprano Karina Gauvin a aussi été un moment fort de ce festival. Le concert de clôture avec le pianiste Alexandre Tharaud et Les Violons du Roy sous la direction de Bernard Labadie a su terminer la saison d’une belle façon.

Académie internationale de musique et de danse

D’autre part, quelque 437 stagiaires ont fait partie de l’Académie internationale de musique et de danse où ils ont pu perfectionner leur art auprès de 120 professeurs. De ce nombre, près de 40 % des jeunes provenaient du Québec, 22 % des autres provinces canadiennes, 36 % des États-Unis et 5 % de l’étranger (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Chine, France, Israël, Mexique, Pays-Bas et Puerto Rico). Présentés gratuitement, les cours de maître publics ont été populaires tout comme les concerts des étudiants. Ces derniers se sont aussi déplacés pour offrir des concerts à Baie-Saint-Paul, à La Malbaie et aux Éboulements.