Plus d’arbitres pour le midget A: la QBC s’explique

Dans un article du Charlevoisien du mercredi 1er février, le président de Hockey mineur Charlevoix, Tommy Duchesne, s’indignait de certaines décisions prises par les ligues QBC et Hockey Québec-Chaudières-Appalaches. M. Duchesne pense même que la région de Charlevoix est prise en grippe par les ligues et particulièrement la QBC. Votre journal a rejoint le président de cette dernière, Benoît Michaud, pour l’entretenir à ce sujet. « Au meilleur de ma connaissance jamais personne ne m’a parlé que Charlevoix était prise en grippe par qui que ce soit », affirme-t-il.

Michaud défend les décisions prises par son organisation. « L’obligation d’avoir quatre arbitres au lieu de trois sur la glace lors des matchs locaux du midget A fait suite aux événement qui se sont produits le 7 janvier dernier dans Charlevoix. Un joueur est ressorti d’une altercation avec une coupure au niveau de l’œil et c’était une bonne coupure, j’ai vu les photos. On a demandé des précisions sur ce qui s’était passé et en attendant de les recevoir, on a pris des mesures préventives, car y a des gouverneurs qui s’inquiétaient pour la sécurité de leurs joueurs. Il faut dire que le problème date de plus longtemps. On remarque que l’équipe midget A de Charlevoix, au niveau des statistiques, manque de discipline. C’est l’équipe qui a le moins de points de comportement dans toute la ligue. Ça nous interpelle et même si la discipline à l’intérieur des équipes est une responsabilité des organisations locales d’abord, la ligue peut donner des mesures disciplinaires lorsqu’il y a des situations particulières. Donc on a pris une résolution à l’effet qu’il y ait un quatrième arbitre sur la glace en plus de la présence d’un représentant dans les estrades, pas nécessairement un agent de sécurité. Ça peut être un représentant de l’organisation de Charlevoix », explique Benoît Michaud. « On a obligé la présence de quatre arbitres lors des matchs locaux seulement, car on a remarqué que la problématique était plus présente lorsque les matchs se font dans Charlevoix », ajoute le président de la QBC.