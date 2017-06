Plus d’activités au Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Crédit photo : L. Lévesque

Dès le 17 juin, le Centre de découverte du milieu marin et les centres d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir et de Pointe-Noire du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent débuteront leur saison. Cette année, l’accès est gratuit et les visiteurs auront accès à différentes activités thématiques pour souligner les 150 ans du Canada.

Le Centre de découverte du milieu marin proposera un premier Bioblitz. Les participants découvriront, à travers plusieurs activités captivantes, la diversité et l’abondance des espèces sous-marines. Les amateurs de plein air seront aussi choyés puisqu’ils pourront pratiquer la plongée sous-marine ou effectuer une randonnée subaquatique dans un endroit reconnu pour la beauté des paysages sous-marins. Rappelons que l’observation des baleines depuis la rive fait partie des activités phares dans les centres de Parcs Canada.

Les visiteurs sont invités à planifier leur visite en consultant le site Internet du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Mentionnons en terminant que seule l’entrée sera gratuite en 2017, les frais pour les services d’interprétation bonifiés et ceux pour les services et produits récréatifs demeureront en vigueur.