Une plume d’or pour Baie-Saint-Paul

38 projets de communication municipale et paramunicipale ont été salués par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) qui tenait récemment son 39e colloque annuel à Montréal. Le gala des Plumes d’excellence a notamment couronné la Ville de Baie-Saint-Paul pour la qualité des communications lors du colloque Baie-Saint-Paul 2016 : Inspirer le monde ! La plume d’or de la catégorie Événements (29 999 citoyens et moins) a été recueillie par la directrice des communications et du développement durable, Luce-Ann Tremblay, a accepté le prix. Cette dernière a tenu à remercier l’apport du comité organisateur, des bénévoles et de l’administration municipale dans la réalisation du Colloque.

L’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) regroupe des professionnels de la communication municipale travaillant dans les villes, arrondissements, municipalités, MRC et organismes paramunicipaux du Québec. Son mandat consiste essentiellement à développer les compétences de ses membres en matière de communication publique. L’ACMQ compte à ce jour plus de 250 membres répartis à travers la province.