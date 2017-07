Le plongeon de Sébastien Rivard

Le sonorisateur de métier Sébastien Rivard fera un premier spectacle en temps qu’auteur compositeur ce samedi 8 juillet sur la scène d’Animation Baie Saint Paul devant l’église.

« J’ai toujours fait de la musique « on the side », mais c’est un premier spectacle formel en tant qu’auteur compositeur interprète avec mes propres trucs. Je me suis entouré de la crème des musiciens du coin, Nicolas Tétreault à la guitare, Jean François Corneau à la basse, Annie Morin aux claviers, Serge Perron à la guitare et Mat Vezio à la batterie », explique-t-il. Sa musique, éclectique, mettra du soleil dans votre soirée.

« C’est un mélange de funk, de rock, de soul, le tout posé sur des textes en français et en anglais, un condensé sucré de mes dernières années de composition », ajoute le musicien qui est très heureux de sortir enfin de l’ombre. « C’est un plaisir. Je vois ça comme un peintre qui a toujours peint dans son atelier. À force de se faire dire par ses amis de montrer ce qu’il fait, il finit par faire un vernissage de ses œuvres pour en partager le contenu! », rigole Sébastien Rivard. Le spectacle débute à 19h00, avec une première partie assurée par Marc André Béliveau et ses compositions.

Un album est prévu pour très bientôt. « Il est prêt, il ne reste plus qu’à recuisiner quelques petits trucs. De jouer avec ces musiciens-là a donné un nouveau souffle à certaines chansons », ajoute-t-il. On risque d’ailleurs de le revoir sur les scènes charlevoisienne. «C’est motivant de jouer avec des musiciens aussi talentueux et ça donne le goût de continuer de donner des spectacles!», conclut-il.