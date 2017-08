Planète, quel cirque ! (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

C’est avec une troupe presque entièrement renouvelée, mais avec les mêmes animaux que le cirque Ékasringa est revenu au Boisée du quai de Baie-Saint-Paul.

Le spectacle était présenté du 25 juillet au 6 août avec son troisième spectacle Planète, quel cirque! qui abordait le thème du gaspillage et de la surconsommation. Encore une fois, Ekasringa ont amené le public à rire et à s’émouvoir, tout en évoquant le respect dû aux êtres vivants, humains ou animaux. Inspirés par leurs expériences de vie et de voyages, avec les chevaux au cœur de la création, les concepteurs et artistes d’Ekasringa ont offert un spectacle hommage à la simplicité, une ode à l’authenticité des valeurs humaines, sans artifices.

Dans la piste ronde, circassiens et animaux rêvent de refaire le monde! Ils sont chevaux danseurs, cochons heureux, chat rêveur et chien enthousiaste, ils sont acrobates, dresseurs, clowns, cavaliers, jongleurs, musiciens… Ce sont 9 artistes, une enfant, 10 chevaux et animaux qui nous ont transporté sur leur planète !