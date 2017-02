Le plaisir d’apprendre à masser bébé

Si vous appréciez un bon massage, sachez que votre bébé aussi peut en retirer des bienfaits! Christine Desmeules, massothérapeute, reprendra dès le 20 février prochain l’enseignement de son cours « Massage pour bébé ».

Composée d’une série de 5 cours d’une durée de 1h30, la formation est destinée aux futurs parents ou aux parents de bébés entre 0 et 9 mois ayant à cœur le bien-être de leur progéniture. « S’inspirant du massage indien et suédois, de la réflexologie et de certaines techniques de polarité, le massage pour bébé offre un ensemble de moyens favorisant le bien-être du bébé ainsi que le lien d’attachement parent-enfant », explique Mme Desmeules. Le cours inclut l’apprentissage d’une routine complète de massage visant à fortifier et régulariser tous les systèmes du corps et de techniques spécifiques pour aider à soulager les malaises du nourrisson. Vous seront aussi transmis plusieurs trucs pour stimuler les mouvements réflexes du bébé tout comme des techniques de toucher-relaxation. Grâce au massage pour bébé, vous développerez votre lien d’attachement avec lui et découvrirez des moyens pour mieux connaître son développement, ses rythmes, son tempérament, ses besoins et ses façons de communiquer! Des notions de réflexologie sont incluses dans la formation.

Chacun des 5 cours prévoit un temps d’échange et de partage entre mamans et papas sur le vécu postnatal.

Pour les détails ou pour vous inscrire ou offrir en cadeau à un de vos proches cette formation, composez-le 665-3747 poste 5240

Les cours seront offerts les lundis matin à 10h à l’Espace culturel de la Bibliothèque Laure-Conan, en collaboration avec la Ville de La Malbaie. Le coût est de 50$ pour toute la formation.