Place au marché public de Baie-saint-Paul

Chaque dimanche de l’été, la Gare de Baie-Saint-Paul et l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix s’animent. Ces places publiques deviennent le théâtre d’un marché public vivant et authentique où les producteurs et les artisans de la région se donnent rendez-vous pour faire découvrir leurs meilleurs produits.

Le marché public de Baie-Saint-Paul est toutefois beaucoup plus qu’un endroit où l’on fait le plein de légumes et de produits frais chaque semaine; c’est un rendez-vous pour toutes les familles de la région.

« Toute la programmation a été axée sur l’animation et sur des activités pour toute la famille, explique Jennie Barrette, de Réseau Charlevoix. Nous avons eu la chance de travailler avec Antoine Noël, coordonnateur de l’animation à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. C’est grâce au Germain que nous pouvons offrir un volet animation/activités aussi riche ».

Une journée bien remplie

Chaque journée de marché débute à 10 h avec une activité jeunesse qui fera bouger les petits, comme les plus grands, ou qui mettra à profit leur dextérité et leur créativité. À 11 h, les gourmands et les foodies sont invités à prendre part à un atelier culinaire ou d’interprétation d’un produit de la région.

Finalement, à 13 h, un spectacle musical ou déambulatoire fera bouger tous les membres de la famille. Toutes les activités du marché sont encadrées par des animateurs chevronnés qui sauront mettre de la couleur dans vos dimanches d’été. Profitez-en pour amener votre pique-nique et passer la journée sur place. Surtout, prenez le temps de jaser avec les producteurs passionnés et les artisans présents; c’est ainsi que la consommation locale prend tout son sens !

Rendez-vous au 50, rue de la Ferme, à Baie-Saint-Paul, les dimanches de 10 h à 15 h, jusqu’au 15 octobre. Consultez la page Facebook du marché (facebook.com/marchepublicbsp) pour connaitre les détails de la programmation.