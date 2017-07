La Place Desjardins à pleine capacité

« Afin de respecter la capacité légale du site et d’offrir une expérience de qualité à ses festivaliers, l’équipe du Festif! a cessé la vente de billets pour la Place Desjardins hier en fin de soirée. À l’heure actuelle, des billets sont toujours en vente pour certains spectacles : Karim Ouellet et Le Couleur, Xavier Caféïne et Les Dales Hawerchuk, Leif Vollebekk, Voivod et Klô Pelgag », annonce l’équipe du Festif ! par voie de communiqué ce matin. Un tel résultat en prévente est une première historique.

Les festivaliers déçus pourront cependant se contenter car de nombreux spectacles gratuits sont offerts durant les 3 jours à venir dont Beyries, Philippe B, Sarah Toussaint Léveillée, Timber Timbre, Lemon Bucket Orkestra, Le Vente du Nord/ De Temps Antan, Peter Peter, les vitrines du Tony et Charlo, VURRO, Yonathan Gat, Les Bleu Pelouse et les Chiens de ruelles.

Des billets sont toujours disponibles pour les spectacles de Karim Ouellet et Le Couleur, Xavier Caféïne et Les Dales Hawerchuk, Leif Vollebekk, Voivod et Klô Pelgag, mais il est à prévoir qu’ils s’envoleront très rapidement.

Pour tous les renseignements : http://lefestif.ca/programmation/