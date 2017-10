Place au théâtre!

La metteure en scène et auteure Lyne Dufour récidive avec une pièce de son cru, « L’Intrigue parfaite? ». Cette pièce, qu’elle a écrite et mise en scène, est la suite logique de l’expérience de « Maudite mort! » en 2015.

Par Émélie Bernier

À l’instar de « Maudite mort! » « L’Intrigue parfaite? » est portée par une troupe de comédiens adultes, habitués de jouer sous la gouverne de Mme Dufour, et tous forts à l’aise sur scène. Marc Guay, Lyne Dufour, Émilie Labbé, Philippe Lavoie, Marie-Noël Lavoie sont de la distribution.

« J’ai une équipe formidable! Nous avons énormément de plaisir à travailler, à créer les personnages, à colorer notre histoire et nous sommes convaincus que ce plaisir, cette énergie se communiqueront au public », se réjouit la metteure en scène qui prend aussi les traits d’un personnage dans la pièce.

L’histoire s’articule autour de Henry, un dramaturge de comédies qui a du succès. Sa nouvelle pièce, une intrigue policière, l’amène hors de sa zone de confort et l’écriture lui donne du fil à retordre. Par un revirement de situation qu’il vous appartient de découvrir, l’auteur se retrouvera, bien malgré lui, à la fois spectateur et personnage principal de sa propre pièce.

La troupe Dell’arte offrira 4 représentations de la pièce les 13, 14, 20 et 21 octobre, à 20h au Centre éducatif St-Aubin. Les billets sont au coût de $15,00, en vente auprès des comédiens ou à la porte le soir des représentations.

« Dans le style qu’on me connait, léger, dynamique, avec des personnages un peu cinglés ou bouffons, mais surtout bien colorés, typés et distincts, je vous propose ici une histoire qui, j’en suis certaine, saura vous divertir… même si elle n’est peut-être pas parfaite! », invite Lyne Dufour en concluant.