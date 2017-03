Une piste de motocross pour les enfants cet été

Les jeunes adeptes de motocross de 4 à 10 ans pourront s’entrainer dans Charlevoix cet été, puisque que Motocross Charlevoix va construire une piste pour eux. Celle-ci sera installée juste à côté de la piste qui dessert la clientèle adulte, à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul sur la route Mgr de Laval. « On ne sait pas encore à quelle date elle sera prête, mais on veut que ce soit le plus tôt possible dans la saison pour que les jeunes puissent en profiter », explique Myriam Bouchard, la responsable de Motocross Charlevoix. « La demande était forte pour que l’on ait une piste peewee. On ne sait pas encore quelles dimensions elle aura, mais on va la faire assez grande pour pouvoir y tenir des compétitions au besoin », ajoute Myriam tout en confiant qu’elle ne coursera pas elle-même cette année. « Je prends une année sabbatique pour pouvoir m’occuper de la piste de Charlevoix. Je vais peut-être faire une course ou deux, mais pas de championnat, c’est certain », dit-elle.

Motocross Charlevoix ne tiendra pas de Championnats cette année. « Il y a une rotation entre les différentes pistes un peu partout pour présenter des championnats et ce n’était pas à notre tour. Comme on ne tenait pas particulièrement à en organiser un, car on veut plus se concentrer sur notre piste, la remettre à l’ordre, on a décidé d’attendre une autre année », explique Myriam en révélant qu’il y aura une journée portes ouvertes à la fin de la saison, comme l’an dernier.

Abonnement de saison, prévente

Motocross Charlevoix est en prévente d’abonnement de saison jusqu’au 11 avril au coût de 300 $ pour tout l’été pour les adultes et 150 $ pour les enfants. Pour inscriptions, contactez Motocross Charlevoix sur son site Facebook, par le site web charlevoix.qc.ca/mx ou par téléphone au 581-990-0179.