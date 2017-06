Une piste de BMX aux Éboulements, S.V.P.

Crédit photo : Gracieuseté

(EB) Un jeune de l’École Léonce-Boivin des Éboulements, Pierre-Alexis Bouchard, a choisi de faire d’une pierre deux coups. Alors qu’il devait faire une présentation orale sur un sujet de son choix, le jeune homme a choisi de créer une maquette représentant une piste de BMX, comme celle qu’il rêverait de voir érigée dans son village. Son enseignante, Mathilde Desgagnés-Tremblay, a décidé de pousser un peu plus loin l’expérience en invitant le maire de l’école à entendre son élève dont les arguments sont très convaincants.

«Ça permettrait aux jeunes de se rassembler, un peu comme un parc. Ce serait un lieu de rassemblement sécuritaire. En plus, comme ce serait dans le village, c’est proche! Ça prend juste un vélo, alors les parents n’ont pas besoin de faire le taxi, ça coupe dans les dépenses de gaz! », énumère Pierre-Alexis qui est aussi un joueur de hockey et en connaît un bout sur la question.

Il a même analysé les coûts que pourraient engendrer la construction d’une piste de BMX. « Ce serait pas très cher. Tout ce que ça prend, c’est plusieurs voyages de terre. C’est accessible », argumente le jeune homme.

Le maire Pierre Tremblay s’est montré ouvert au projet. «Il a dit que c’était une très bonne idée. Il a même dit que ça pourrait se faire dès l’an prochain », conclut le jeune sportif, déterminé.