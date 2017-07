Les pique-niques de la Maison Mère

Au cœur de Baie-Saint-Paul se dressent fièrement les clochers de la Maison Mère, nouveau nom de l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie. Dans l’immense bâtiment se rassemblent déjà quelques-uns des projets culturels les plus dynamiques du coin comme le Festif! ou Rêves d’automne et des entrepreneurs passionnés comme le photographe Louis Laliberté ou Lucie Tremblay et sa boîte de production Lowik Média. Le Mousse Café, qui accueillera bientôt les petites frimousses et leurs parents, et l’Auberge de jeunesse, qui offrira dès la Saint-Jean son ambiance unique et cosmopolite et de l’hébergement alternatif aux voyageurs, ont aussi élu domicile sous les clochers argentés.

Tous les samedis de l’été dès le 8 juillet, participez aux pique-niques de la Maison Mère, des réunions informelles et sympathiques, en toute simplicité, sous les beaux arbres de la cour arrière qui ont tant vu neiger! Chacun des pique-niques sera l’occasion de mettre en valeur la mission et la passion d’un des locataires de l’endroit. Le premier pique-nique sera animé par la petite équipe de l’Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie, qui fête sa première décennie! Joindre l’agréable à la découverte? On adore!

maisonmere.ca