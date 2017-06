Pierre Babineau candidat

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires, d’un baccalauréat en sciences de la santé et d’une maîtrise en sciences appliquées en génie géologique, Pierre Babineau a officiellement exprimé qu’il voulait vivre une aventure en politique active en annonçant sa candidature comme conseiller en vue des élections de novembre prochain. Il se présentera dans le nouveau quartier couvrant les secteurs de Cap-à-l’Aigle et de Saint-Fidèle.

Retraité depuis juillet 2016, M. Babineau avait préparé le coup en se portant acquéreur d’une propriété d’un amis d’enfance un an plus tôt. Ses grands-parents résidaient ici et sa mère est native de Cap-à-l’Aigle. Il pense que sa vaste expérience de carrière dans le domaine immobilier servira bien les intérêts des gens de La Malbaie.

« Je suis toujours venu passer du temps ici pendant mes vacances. Ma propriété à Québec est à vendre et je veux passer tout mon temps ici. Le gouvernement municipal m’intéresse. Comme propriétaire, je me sens concerné par le niveau de taxation d’une part et le développement environnemental d’autre part », a-t-il noté.

Tout en insistant sur l’importance de maintenir le niveau de services, M. Babineau avoue qu’il faut demeurer à l’écoute des citoyens. Il accorde un intérêt particulier à l’industrie récréotouristique, à laquelle il faut s’assurer d’offrir des infrastructures de qualité.

« Mais avant tout, il faut tenir compte que nous avons une population vieillissante alors il est important de maintenir une taxation abordable. La fusion des districts de mon secteur est d’ailleurs une belle affaire », a-t-il commenté.

« J’adhère à la philosophie de développement du maire Michel Couturier. Je l’ai rencontré et je trouve qu’il y a une bonne dynamique au sein du conseil. Je veux y apporter ma contribution. Je crois que j’ai une bonne expérience en gestion et dans les opérations récréotouristiques, ayant occupé les fonctions de directeur de l’aménagement et du développement de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), vice-président parcs et barrages de la Société immobilière du Québec (SIQ), consultant, vice-président expertise et gestion de projets – clientèle Santé et Services sociaux et, en fin de carrière, vice-président principal à la planification, à l’expertise et à la gestion de projets de la SIQ. »

D’ailleurs, il a été interrogé par l’UPAC quant aux enquêtes impliquant des transactions effectuées par certaines personnes proches du milieu politique, notamment des solliciteurs du Parti libéral du Québec. Il se pourrait qu’il doive témoigner en cour dans certains dossiers.

Dans son secteur, Ferdinand Charest devrait annoncer son retrait de la vie politique en juillet alors que Gilles Savard attend l’automne pour confirmer le tout dans Saint-Fidèle.