Une photo souvenir pour les 25 ans du MACBSP

Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul a souligné ses 25 ans d’existence avec une prise de photo officielle samedi. Quelques participants ont par la suite visité le Sentier de l’art, qui a pour objectif de rendre l’art plus accessible et à enrichir la marche dans la ville de Baie-Saint-Paul. Les œuvres ont été installées sur trois pôles stratégiques soit la rue Saint-Jean-Baptiste, l’Hôtel de ville et l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.

Plus de détails dans l’édition du Journal du 20 septembre.