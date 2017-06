Les Petites Franciscaines de Marie, gardiennes de trésors

L’exposition de plus d’une soixantaine d’oeuvres dans la salle d’exposition de l’espace muséal des Petites franciscaines de Marie permettra aux visiteurs et aux Charlevoisiens de les découvrir sous une autre facette. Ayant pour titre « Gardiennes de trésors », l’exposition est ouverte au public depuis samedi et sera accessible jusqu’au 15 octobre.

À travers les tâches à accomplir et les épreuves à traverser, les Petites Franciscaines de Marie ont su préserver des espaces de joie et de beauté. « La joie étant l’une des valeurs franciscaines, les membres de la congrégation se sont entourées d’œuvres d’art multidisciplinaires (beaux‑arts, métiers d’art, théâtre, musique), a souligné la directrice de l’espace muséal Johanne Vigneault. Elles ont aussi enseigné ces disciplines et créé des œuvres. C’est cet amour du beau que nous souhaitons partager avec les visiteurs ».

Les Petites Franciscaines de Marie étaient heureuses de découvrir ou de redécouvrir ces objets qui ont marqué leur histoire. « Je suis très contente de voir cette exposition. Les moments de joie sont importants pour nous, a commenté la supérieure générale Sœur Françoise Duchesne. La beauté et la créativité permettent l’épanouissement. Les arts viennent pacifier notre être. Plusieurs sœurs ont fait des arts dont Lucienne Villeneuve et Marie-Marthe Martel. Nous avons aussi eu des sœurs musiciennes. Sr Carmen Gravel a participé à plusieurs concours de musique avec ses élèves et est encore dans le chœur polyphonique. Sr Thérèse Grenier était aussi musicienne et elle a enseigné le piano ».

Un harmonium, plusieurs instruments de musique et d’œuvres que les Petites franciscaines de Marie ont entre autres rapporté de Madagascar font partie de l’exposition. « Certaines pièces ont été réalisées par les sœurs dont une toile de Sœur Lise Melançon, a ajouté Mme Vigneault. Nous avons aussi des œuvres uniques dont la vierge Marie conçue grâce un collage d’ailes de papillons, qui vient de la République centraficaine. Des pièces démontrent aussi une grande patience et une grande minutie. »