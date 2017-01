Petite-Rivière-Saint-François ne perdra pas d’argent

Crédit photo : archives

Québec revoit à la baisse sa contribution pour le projet d’assainissement des eaux de Petite-Rivière-Saint-François. Dans les faits, la municipalité ne recevra pas moins d’argent puisque la proposition retenue est moins élevée que les estimations. Pour les contribuables, la révision n’aura aucun impact, assure la municipalité.

Au départ, la municipalité devait recevoir une aide financière de 10,4 M$. C’est ce que Pauline Marois avait annoncé en avril 2013. « Le ministère s’attendait à ce que le projet atteigne près de 14 M$ », résume le maire Gérald Maltais.

Après des échanges entre la municipalité et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, il a été convenu que Petite-Rivière-Saint-François recevra 5 198 415 $ pour la portion « travaux municipaux » qui s’élèvent à 6 248 016 $. « Ça représente plus ou moins 83 % », mentionne Francine Dufour, directrice générale de la municipalité.

La portion qui touche le Massif de Charlevoix bénéficiera d’une aide financière de 4 274 933 $ s’appliquant à un coût maximal admissible de 6 412 397 $. L’aide couvrira les deux tiers des travaux. « Notre intervention a permis d’en arriver à un accord avec le ministère qui avait décidé de revoir l’aide financière », a aussi mentionné le maire Maltais.

Les travaux ont débuté l’été dernier. Des changements ont été apportés, ce qui se traduit par des coûts additionnels. « La configuration des bassins a été modifiée. Ils seront de forme rectangulaire et non carré. La proximité avec une zone de mouvement de terrain explique ce changement approuvé par nos consultants », confirme le maire Gérald Maltais. Les coûts supplémentaires sont de 160 000 $ confie le maire, qui espère « que le ministère considère cet ajout comme recevable et le paye », dit-il aussi.

Gérald Maltais confirme aussi que trois autres nouvelles directives de changements ont été présentées par l’entreprise chargée des travaux.