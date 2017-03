Performances historiques des Rafales en cheerleading

Les deux équipes de cheerleading de la polyvalente du Plateau ont réussi des performances exceptionnelles au Championnat régional qui se déroulait le dimanche 19 mars à Lévis.

Les garçons et filles du deuxième cycle ont terminé en cinquième position de la plus forte division, la première. Une belle amélioration par rapport à l’an dernier, car la même équipe avait réussi à obtenir une médaille de bronze, mais dans la division deux, plus faible. Malheureusement, les Rafales ne pourront se rendre aux championnats provinciaux, puisque seules les quatre premières positions y sont admises.

Pour ce qui est de l’équipe benjamine, elle a récolté une médaille de bronze dans la seconde division.

Les entraineurs des deux équipes, Marion Girard, Amélie Dancause et Daniel Dallaire, ont tenu à mentionner dans leur communiqué qu’ils sont très fiers de tous leurs athlètes.

Le prochain rendez-vous des Rafales est la compétition des « Faucons-Cheer » qui aura lieu le 22 avril à Lévis encore une fois. « On a de bonnes chances de remporter une ou deux médailles », affirme Daniel Dallaire.

Les benjamines ont gagné la médaille de bronze en deuxième division. (Photo offerte)