Le peewee A gagne à Clermont

Les Rorquals Simard Suspension ont vaincu les Patriotes 5 à 4 aujourd’hui à Clermont. « C’était une très belle partie. La troisième période a été plus difficile, mais on a pu compter sur la belle performance de notre gardien de but, Fabrice Duchesne », commente l’entraineur de l’équipe Dave Lajoie. Les compteurs sont Hugo Boivin (2), Thomas Lavoie, Alex Simard et Émerick Dufour.