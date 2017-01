Le pee-wee A triomphe à Clermont

Les Rorquals Simard Suspensions ont triomphé des Boucs de Québec samedi après-midi à Clermont par la marque de 4 à 3. « Ce fut un match de hauts et de bas avec une troisième période difficile, mais on a réussi à gagner », écrit l’entraineur du pee-wee A dans un communiqué. Les compteurs du match sont Alex Simard, Thomas Lavoie, Hugo Boivin et William Tremblay.

Nos champions reprennent la route demain pour affronter le Radisson à Québec.