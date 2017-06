Pêcher dans les parcs nationaux de Charlevoix

Crédit photo : Guy Charlebois

Les deux parcs nationaux de la région de Charlevoix offrent une panoplie d’activités, dont, comme plusieurs le savent déjà, la pêche. Le parc national des Grands-Jardins est d’ailleurs le lieu de prédilection de nombreux pêcheurs, et ce depuis plus de 100 ans. Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie propose aussi une pêche intéressante et comme nouveauté cette année, trois lacs s’ajoutent à cette offre.

Les pêcheurs pourront dès cet été taquiner l’omble de fontaine dans le secteur des plateaux ouest sur les lacs Porc-épic, Argentenay et Châteauguay. Ces lacs sont accessibles en empruntant la route 381 jusqu’au km 55. Par la suite, il faut parcourir 18 kilomètres sur un chemin forestier afin de se rendre aux lacs. L’ouverture de la pêche pour ce secteur se fera le 24 juin.

Pour les amateurs plus pressés de s’adonner à leur sport, il sera possible de pêcher à la mouche sur la rivière Malbaie à gué, en aval du barrage des Érables du 26 mai au 29 juin 2017. Dès le 26 mai, les pêcheurs pourront aussi pêcher à la ligne ou à la mouche en amont du barrage des Érables ainsi qu’au lac Noir.

Le parc des Grands-Jardins propose exclusivement la pêche de truites indigènes, ce qui est très exceptionnel au Québec. Une soixantaine de lacs sont accessibles et tous les types de pêcheurs y trouveront leur compte puisque les truites sont présentes en grand nombre. Pour la prochaine saison, un nouveau lac s’ajoute à l’offre pour la pêche quotidienne, soit le lac à la Bouillie.

Il est possible de profiter des forfaits pêche-camping aux campings Pied-des-Monts du 19 mai au 4 septembre 2017 et au camping Arthabaska du 9 juin au 4 septembre 2017. Ils incluent l’emplacement de camping, une embarcation et les droits d’accès à la pêche. Des forfaits pêche-huttopia sont également disponibles. Informez-vous!