La pêche blanche : petits poissons venus du froid!

Héritée des premières nations, la pêche blanche est l’activité idéale pour réunir toute la famille et passer un agréable moment au cœur du paysage hivernal. « C’est une belle façon d’avoir du plaisir en famille! Contrairement à la pêche d’été, où l’on ne peut être que deux ou trois par chaloupe, la famille entière, avec les amis même, peut se réunir et pêcher autour des trous dans la glace », confie Claude Lavoie, du Domaine Le Pic-bois. Même les plus jeunes pourront prendre part à l’activité. « On peut même amener des enfants de 2 ou 3 ans et les initier à la pêche, parce qu’il n’y a pas d’équipement compliqué à manipuler ou de techniques à apprendre. On n’a qu’à surveiller les mouvements de la canne posée sur un trépied. Quand ça mord, la canne monte et redescend. Il suffit alors de remonter le poisson », ajoute M. Lavoie.

Au Domaine Le Pic-bois, les débutants et ceux qui veulent essayer l’activité le temps d’une journée seront heureux d’apprendre que tout l’équipement est fourni. De plus, une cabane est disponible à proximité pour se réchauffer entre les prises ou partager un repas.

Ceux qui ont déjà leur équipement peuvent taquiner la truite sur le lac Étang-Malbaie dans le parc national des Grands-Jardins (voir autre texte). Peu importe l’endroit où l’on choisit d’aller, il faut obligatoirement se procurer son permis de pêche provincial avant de partir dans l’un ou l’autre de points de vente disséminés sur le territoire.

À vos cannes! Et n’oubliez pas le chocolat chaud!

