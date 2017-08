Pay’sart dévoile ses œuvres Coup de cœur

Crédit photo : E. Bernier

L’oeuvre intitulée «Lances de lumière» réalisée par Jérôme Lapointe et l’installation de Jean-François Lettre, ayant pour titre «La Forêt aratoire» ont été choisies comme Coups de coeur par un comité de sélection formée de représentants du milieu culturel, touristique et artistique.

Au total, sept installations artistiques éphémères ont été créées pour cette 2e édition. «Lances de lumière» réalisée par Jérôme Lapointe sur le site de la Ferme de la Bordée des Corneilles a récolté une grande majorité de votes. Les membres du jury ont souligné la qualité de l’exécution de l’oeuvre constituée de 38 hautes lances en aluminium. «La Forêt aratoire», une installation de Jean-François Lettre implanté aux Jardins du Centre aux Éboulements, est arrivée en deuxième position auprès des membres du comité de sélection. Ils ont considéré que cette oeuvre représentant trois arbres composés d’anciens objets aratoires s’intégrait bien au paysage tout en rappelant l’histoire agricole de la région.

Rappelons que les sept installations seront sur les sites des entreprises agricoles de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Saint-Urbain et de L’Isle-aux-Coudres jusqu’au 9 octobre. Aussi, deux tournées guidées du circuit artistique et agricole seront offertes gratuitement aux festivaliers de la 27e édition de Rêves d’automne les dimanches 24 septembre et 1er octobre. L’inscription des participants se fera à la Place Rêves d’automne.