Une patinoire au Parc du Ravin

Après avoir inauguré le parc du Ravin cet été, voilà que l’implantation d’un nouvel équipement a été soulignée dimanche dernier, soit l’ajout d’une patinoire, à la suite de l’intérêt démontré par un groupe de citoyens du secteur du parc. Leur proposition était de contribuer à l’aménagement et à l’entretien de la patinoire sur une base collective et participative plutôt que de le faire « chacun dans sa cour ». Cet équipement s’adresse aux 12 ans et moins et devient l’endroit idéal pour initier les enfants à la pratique des sports de glace dans une ambiance amicale et conviviale. Selon Dominic Marier, du Service des loisirs et de la culture, il est agréable de développer des partenariats du genre avec des citoyens impliqués afin de mettre en valeur l’activité physique et la participation citoyenne.