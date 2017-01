Les paramédics votent de nouveau en faveur d’une grève

« Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on vote en faveur de la grève. On mène ce combat pour notre population », lance Emmanuel Deschênes, président du Syndicat des paramédics de Charlevoix dont les membres ont fortement approuvé aujourd’hui le recours à cet ultime moyen de pression pour relancer les négociations avec le gouvernement du Québec

La stratégie syndicale a changé faute d’un accord sur les services essentiels avec l’employeur. Aujourd’hui, ils ont appuyé le déclenchement d’une grève générale dont les services essentiels « seront déterminés par le Conseil des services essentiels », dit le président du syndicat.

25 des 28 paramédics de Charlevoix qui ont participé à l’assemblée générale spéciale, tenue le 11 janvier, ont voté en faveur d’un débrayage.

Les ambulanciers syndiqués jurent que les appels urgents ne seront pas touchés par les moyens de pression. « Il est possible, et c’est purement spéculatif, que les infirmières ne sont pas du voyage de retour lors d’un transfert à Québec ou encore que les inspections mécaniques ne soient plus faites avant le début des quarts de travail », mentionne Emmanuel Deschênes.

Il ne croit pas que les clauses toujours en litige comme le salaire, les horaires et la charge de travail puissent se régler avant la fin de la présente année financière. « En ce qui concerne le normatif, c’est pratiquement réglé », dit le président du syndicat des paramédics de Charlevoix.

Les paramédics de Charlevoix sont représentés par la CSN. Ils sont sans contrat de travail depuis le 1 avril 2015.