Palissades hivernales

Un territoire où règnent calme et blancheur? C’est bien ce que vous cherchez? Vous souhaitez aussi défier l’hiver et vous sentir portés par des défis en montagne? Laissez-moi y penser…voilà : Saint-Siméon a ce qu’il vous faut!

Le Parc d’aventure en montagne Les Palissades, au cœur de la forêt laurentienne, offre 25 places d’hébergement au pied d’une paroi de granite de quatre kilomètres de largeur par 400 mètres de hauteur.

Un tel mur naturel laisse place à la pratique de sports d’aventure en montagne tels que la via ferrata, la randonnée, l’escalade de glace et la descente en rappel de 70 mètres. Vous trouverez, sur votre route, la double tyrolienne du lac à 250 mètres et un pont suspendu à 200 mètres d’altitude

L’un des produits spécialisés du parc est la via ferrata, une activité d’aventure qui allie la randonnée pédestre et l’escalade pour débutants. Les participants utilisent un câble d’acier fixé à la paroi rocheuse pour progresser. Deux parcours sont offerts aux visiteurs d e 10 ans et plus : la via du Faucon et la via du Lynx. Pouvant atteindre une altitude de 250 mètres, les parcours donnent accès à une vue spectaculaire sur le lac à Jean et sur les méandres de la rivière noire. Cette activité ne requiert aucune expérience ou technique en escalade.

En plus de toutes ces activités, l’hiver est le temps d’enfiler les raquettes et, pour les plus curieux, les skis-raquettes, connus sous le nom de skis Hok. Chaussés de ces derniers, les randonneurs pourront profiter des éclaircies forestières pour gravir des valons et s’adonner à la glisse.

Beaucoup d’activités n’est-ce pas? Pour en profiter pleinement, pourquoi ne pas prolonger le séjour? L’hébergement en chambre particulière ou en dortoir peut faire durer le plaisir : yoga, spa et sauna figurent au menu de votre retraite en montagne.

Pour prévoir votre escapade et prendre connaissance de tout ce que propose le Parc d’aventure en montagne Les Palissades, consultez le site http://aventurex.net/palissades/ ou la page Facebook de l’entreprise.

Pour discuter avec votre prochain guide en montagne, écrivez à info@rocgyms.com ou téléphonez au 1-800-762 4967.