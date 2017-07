Ovation debout pour Ékasringa

C’était soir de première mardi dernier pour le spectacle Planète, quel cirque! De la troupe Ékasringa. Et toute une première! La réponse de public a été plus qu’intéressante. Les spectateurs se sont même levés un peu avant la fin pour faire une ovation debout aux artistes. « Vraiment satisfaite de cette première. La réponse du public, on l’a senti dans la salle. Elle est très bonne, vraiment », confie Frédérique Foiret, directrice artistique du cirque Ékasringa.

Frédérique Foiret durant le spectacle

Émilie Gilbert-Gagnon, la metteure en scène du spectacle, est comblée par le travail des artistes. « Je suis fière des artistes qui ont été extraordinaires. Le spectacle a eu une belle réception auprès du public. C’est un beau soulagement. On était prêt à rencontrer le public », énonce-t-elle.

Le public a eu droit aux tours d’adresse avec toutes sortes d’animaux du chat au cochon en passant le chien et les fameux chevaux, la marque de commerce de la troupe de cirque.

Mais de nouveaux numéros sont aux programmes cette année, tels que celui du spectaculaire cracheur de feu ou ceux de la non moins fascinante contorsionniste. À cela viennent s’ajouter les tours d’acrobatie et de jonglerie classique du cirque.

Tous les numéros sont reliés les uns aux autres par les monologues et les numéros du clown-acrobate avec une histoire de sac de plastique trouvé sur la plage et une réflexion sur la surconsommation et la pollution.