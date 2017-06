Osez le spectacle (vidéo)

Les spectacles de fin d’année de l’École de la Cité-Danse ont attiré 700 personnes. Celles-ci sont venues admirer le talent des jeunes danseurs et danseuses. « Le spectacle s’est tenu sous le thème Osez la danse, un thème assez large qui permettait d’explorer plusieurs styles. Osez la vitesse, le déséquilibre, l’amour! Ce qu’on voulait surtout montrer, c’est que la danse est accessible à tous », commente la directrice de l’école, Alexandra Savard. L’école de la Cité Danse fêtera ses 10 ans l’an prochain. « On est dans la préparation de ça, c’est certain qu’on va le souligner de façon spéciale! », ajoute-t-elle avec fierté.

La prochaine saison de cours débutera en septembre. Les pré-inscriptions auront lieu le dimanche 27 août de 9h à 12h à la Cité d’art. Visitez la page Facebook de l’école pour tous les détails.