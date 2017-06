Opérations de la SQ : une douzaine d’infractions

Une douzaine d’infractions, voilà le bilan de l’opération menée ce matin à Baie Ste-Catherine / Tadoussac afin de sensibiliser les conducteurs à la conduite préventive à l’aube de la période estivale.

Cette opération, tenue conjointement avec les postes des MRC Charlevoix-Est et de la Haute Côte-Nord, de même que des contrôleurs routiers, avait aussi pour objectif spécifique de faire diminuer la vitesse des automobilistes aux entrées et aux sorties du traversier Baie-Ste-Catherine – Tadoussac.

Six policiers et deux contrôleurs routiers ont été dépêchés sur les lieux, entre 9h à 12h, dans le village de Baie Ste-Catherine, selon Christine Coulombe, agente d’information à la Sûreté du Québec. Huit constats de vitesse, deux constats pour le non-port de la ceinture de sécurité et deux constats pour autres infractions ont été émis.