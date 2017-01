Opération Nez Rouge: 18 500 $ pour les jeunes

C’est le montant total amassé grâce aux 130 bénévoles qui ont effectué 437 raccompagnements durant les 10 jours de la campagne. Sur ce montant, 11 500 $ proviennent des commanditaires des dépliants, 6 500 $ des dons offerts lors des raccompagnements et, finalement, 500 $ ont été amassés lors de la tournée Party sans déraper effectuée dans les institutions scolaires de la région.

L’argent récolté servira à défrayer les coûts des activités de la Maison des jeunes/Forum jeunesse de Charlevoix Ouest. « De plus, un certain montant sera accordé pour faire des dîners dépannages, car il y a des jeunes qui n’ont pas toujours les moyens de se payer un repas le midi », précise Sandra Fortin, présidente de Forum jeunesse

Rock Boily, Président du Club Optimiste de Baie-Saint-Paul, est particulièrement fier de la campagne de cette année dont son club était président d’honneur. « On a bien aimé notre expérience et on est bien contant du montant qui a été réuni cette année, c’est 500 $ de plus que l’an dernier. Ce n’est pas le record de 20 000 $, mais c’est une bonne année », dit-il.